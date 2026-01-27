Así se sumará Ibagué a las movilizaciones en defensa del alza del salario mínimo

Ibagué

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Subdirectiva Tolima, en respuesta al pronunciamiento del Comando Nacional Unitario, anunció que se sumará a las movilizaciones previstas para este miércoles 28 de enero, como respaldo al decreto mediante el cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro estableció el aumento del salario mínimo para 2026.

Según la CUT en el Tolima, el incremento del salario mínimo constituye un avance real en la recuperación del poder adquisitivo, cumple con lo consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política y representa una herramienta fundamental para la justicia social, la dignificación del trabajo y la reactivación del mercado interno.

“Rechazamos de manera categórica los intentos de sectores empresariales, gremiales y políticos que pretenden deslegitimar, judicializar o revertir este logro, utilizando argumentos falaces que no se sostienen ni en la evidencia económica ni en la realidad social del país. El salario mínimo no es un costo, es un derecho y un instrumento de redistribución de la riqueza”, agregó la CUT en un comunicado a la opinión pública.

Para la central sindical, defender el incremento del salario mínimo también significa respaldar los derechos de las y los pensionados, ya que este aumento tiene impactos positivos sobre sus condiciones de vida, como el ajuste automático de las pensiones equivalentes a un salario mínimo, que beneficia a millones de personas mayores que dependen exclusivamente de esta mesada para su subsistencia.

Por tanto, el miércoles 28 de enero, desde las 10:00 de la mañana, se realizará un plantón frente al Palacio de Justicia, en el centro de Ibagué. En la movilización participarán sindicatos, trabajadores, maestros y sectores afines al Gobierno Petro, con el fin de enviar un mensaje de respaldo al aumento del salario mínimo, que algunos sectores de oposición buscan tumbar mediante acciones jurídicas.

Finalmente, aún está por definirse si a esta jornada de respaldo al aumento del salario mínimo se sumarán también sectores del transporte que promueven un paro para ese mismo día, en rechazo al incremento del pasaje de buseta en Ibagué.