Llegan 7,4 millones de galones de combustible a Tumaco

Tumaco

El Gobierno Nacional anunció una nueva operación logística para fortalecer el abastecimiento de combustibles en Nariño, mediante el arribo del buque Willard J. al Puerto de Tumaco con un cargamento de 7,4 millones de galones entre gasolina y diésel.

Se trata de una estrategia liderada por el Ministerio de Minas y Energía y la Dirección de Hidrocarburos, con la que se busca garantizar el suministro constante de combustibles en el suroccidente del país, especialmente en Nariño, departamento que históricamente ha enfrentado problemas de desabastecimiento.

De acuerdo con la sociedad Portuaria, el buque procede de Estados Unidos y atravesó el Canal de Panamá antes de llegar a Tumaco. La operación contempla además carga integrada desde la Refinería de Cartagena, Reficar, como parte del fortalecimiento logístico para asegurar el suministro energético en la región Pacífico.

El cargamento está compuesto por 1.700.000 galones de diésel y 5.700.000 galones de gasolina, combustibles que serán distribuidos para atender la demanda regional y reducir la dependencia del transporte terrestre de larga distancia.

Desde la Sociedad Portuaria Regional de Tumaco señalaron que esta ruta de abastecimiento busca consolidarse como un mecanismo permanente, permitiendo optimizar tiempos de descarga y distribución, además de disminuir costos logísticos y fortalecer la estabilidad económica y comercial del departamento.