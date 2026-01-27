Aseguran presunto responsable de inducir actividades sexuales en menores

Cúcuta

La Fiscalía General de la Nación detectó el actuar ilegal de un hombre que en Ocaña, Norte de Santander habría inducido a cuatro menores de edad para que adelantaran actividades de tipo sexual.

Una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) le imputó los delitos de estímulo a la prostitución de menores y demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad.

En audiencias concentradas no aceptó cargos y por disposición de un juez de control de garantías le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.

De acuerdo con la investigación, el implicado les habría ofrecido trabajo a dos de los menores de edad para que realizarán labores agrícolas en Playa de Belén y aprovechó esta situación para persuadirlos a que participaran en actividades de índole sexual a cambio de dinero.

Por su parte, las otras dos víctimas, al parecer, fueron contactadas por el procesado en el barrio donde residía, con el mismo fin de inducirlas a este tipo de actividades.

La captura del investigado de 57 años fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en articulación con la Policía Nacional en vía pública de Ocaña.