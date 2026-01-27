Alcaldía de Bogotá alista decreto para regular bloqueos en el marco de la protesta pacífica

La Secretaría de Gobierno, en cabeza de Gustavo Quintero, explora la posibilidad de ajustar la normativa nacional con el fin de expedir un nuevo decreto que permita modificar los protocolos de protesta pacífica en la ciudad, garantizando tanto los derechos de quienes se manifiestan como de quienes no participan en las movilizaciones.

En ese orden de ideas, la iniciativa busca proteger el sistema de transporte público masivo, TransMilenio, que en reiteradas ocasiones ha sido objeto de actos vandálicos y ataques durante jornadas de protesta.

Así mismo, la Administración Distrital pretende salvaguardar lugares estratégicos de la ciudad, como el Aeropuerto Internacional El Dorado, las altas cortes en el centro de Bogotá y otros escenarios concurridos y esenciales para el funcionamiento de la ciudad.

Para avanzar en esta nueva normativa, la Alcaldía deberá liderar y convocar una serie de mesas técnicas en las que participen distintos sectores de la sociedad, con el objetivo alcanzar un consensos. Es por eso, que se espera que las próximas semanas estas reuniones se desarrollen en compañía del Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación y organizaciones sociales.

Según cifras de la Secretaría de Gobierno, en Bogotá aumentaron las manifestaciones en un 24% durante el 2025. Es total, el año pasado se presentaron 1.678 protestas, frente a las 1.394 reportadas en 2024.