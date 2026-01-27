Alcalde de Cúcuta promete obra sobre el Canal Bogotá

Cúcuta

El alcalde de la ciudad de Cúcuta Jorge Acevedo anunció un ambicioso plan de recuperación para el canal Bogotá que atraviesa toda la ciudad.

El mandatario municipal hizo el anuncio a través de redes sociales donde prometió la transformación de ese lugar para convertirlo en un nuevo malecón.

El funcionario explicó que esta obra compromete un tramo desde la Avenida Libertadores hasta la Avenida Cero representada en cuatro kilómetros.

“Vamos hacer un maleconcito bien lindo, todo esto que genera abandono es la típica teoría de las ventanas rotas cuando todo esta abandonado. Si esto cambia su cara, su aspecto” dijo el mandatario.

“Las vías las vamos a intervenir, un canal que que nos motive a recuperar el espacio, para salir hacer deporte, unión familiar u otras actividades” manifestó el funcionario.

En la actualidad, el alcalde de la ciudad Jorge Acevedo ha venido promoviendo un plan de recuperación de la malla vial y otros espacios que buscan generar transformación, ambientes sanos y embellecimiento de la ciudad.