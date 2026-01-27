Activan plan de contingencia por caída de tapia en sede de la I.E. Reynaldo Matiz en Neiva

Operarios instalan cerramiento provisional en la sede Lucio Andrade de la I.E. Reynaldo Matiz, tras la caída de un tramo de tapia.

Una denuncia ciudadana puso en alerta a la comunidad educativa de la Institución Educativa Reynaldo Matiz, sede Lucio Andrade, ubicada en el barrio Granja de la comuna Dos de Neiva, tras la caída de un tramo del cerramiento perimetral del plantel.

De acuerdo con el testimonio de una madre de familia, la situación generó preocupación por la seguridad de los estudiantes y docentes, debido a la facilidad de ingreso de personas ajenas a la institución, especialmente en horas de la mañana cuando no hay vigilancia privada y durante la noche, cuando solo hay un celador.

Tras conocerse la denuncia, la Secretaría de Educación Municipal informó que su equipo de Infraestructura realizó una evaluación técnica inmediata, determinando una afectación aproximada de 77 metros cuadrados del cerramiento.

Como medida prioritaria, se activó un plan de contingencia, que incluye la instalación de un cerramiento provisional, actualmente en ejecución, con el fin de asegurar el perímetro y garantizar condiciones seguras para el desarrollo de la jornada escolar.

Así mismo, la Administración Municipal avanza en los cálculos técnicos y presupuestales necesarios para la reconstrucción definitiva de la estructura, mientras se mantiene un monitoreo constante de la zona para prevenir nuevos riesgos.

El alcalde de Neiva, Germán Casagua, reiteró su compromiso con la integridad de los niños, niñas y adolescentes, asegurando que no se escatimarán esfuerzos para restablecer la seguridad de las instalaciones educativas en el menor tiempo posible.