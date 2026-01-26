Se veía que tenía dolor, pero no lo demostraba; sonreía: Francesco Bronzi recuerda a Salvo Basile
“Hablaba con mucho espíritu de ironía, era también capaz de sonreír, pero se veía que estaba enfermo y mal”, recordó Bronzi sobre los últimos días de vida de Salvo Basile.
Se veía que tenía dolor, pero no lo demostraba; sonreía: Francesco Bronzi recuerda a Salvo Basile
16:00
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Salvo Basile. Foto: Colprensa.
El reconocido actor Salvo Basile murió este lunes, 26 de enero, en Cartagena a los 85 años. En los micrófonos de 6AMW, con Julio Sánchez Cristo, habló Francesco Bronzi, reconocido director italiano de escenografía, que recordó algunas anécdotas con con su colega y los últimos días de vida del artista.
Lea más: Murió Salvo Basile: una vida dedicada al cine, teatro y televisión
La salud de Salvo Basile
“Casi 20 días antes de su muerte pude despedirme. Estuve en Cartagena para los días de Navidad. La última vez que lo vi fue los primeros días del año”, comentó en su primera intervención.
Según contó Bronzi, para esa época él ya advertía que Basile estaba pasando por complicaciones de salud. “Él estaba sentado en su hamaca y se veía que tenía dolor, pero no lo demostraba”.
“Hablaba con mucho espíritu de ironía, era también capaz de sonreír, pero se veía que estaba enfermo y mal, tenía la necesidad de quedarse tranquilo”, comentó.
Sobre La Queimada, película que causó la llegada de Salvo Basile a Colombia
Bronzi, que trabajó en la película La Queimada, de Gillo Pontecorvo, junto a Basile, contó por qué se escogió a Cartagena como lugar de grabación.
Lea también: “Se lo llevó en un segundo”: Gerónimo Basile recuerda los últimos días de su padre, Salvo Basile
“Había conocido Cartagena solamente porque había leído sobre ese lugar. La decisión de filmar la película allá no la tomé yo, fue un a decisión como sugerencia del señor que había conocido Pontecorvo antes de mi”, comentó.
“En septiembre de 1968 me fui a Cartagena, en donde estuvimos cinco meses para preparar la película”, añadió.
Escuche la entrevista completa a continuación:
Se veía que tenía dolor, pero no lo demostraba; sonreía: Francesco Bronzi recuerda a Salvo Basile
16:00
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
Bogotá
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles