Sale director de Invías: Jhon Jairo González; llegaría Juan Guillermo Jiménez, sexto en el cargo

La hoja de vida de Juan Guillermo Jiménez fue publicada en la página de aspirantes de la Presidencia para ser el nuevo director del Instituto Nacional de Vías (Invías). Llegaría a reemplazar a Jhon Jairo González, quien hace nueve meses está encargado de esa entidad.

Si Jiménez finalmente aterriza en la entidad, sería el sexto director.

Jiménez es arquitecto y tiene una maestría en administración. Fungía como jefe de la infraestructura en el Ministerio de Educación y fue gerente de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.

En la hoja de vida también reporta que previamente trabajó en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño; así como en el IDRD; en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte; en la Federación Nacional de Cafeteros, entre otros.

Hay que recordar que en agosto del año pasado la hoja de vida de Alexandra Reyes Gómez también fue publicada en la página del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) pero nunca se posesionó.

