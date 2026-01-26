Reasignaron el caso contra el fiscal que habría presionado a alias ‘Lucas’: aquí está la resolución

Caracol Radio conoció en primicia la resolución 00015, mediante la cual la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, decidió que la fiscal 101 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, Luz Samira Rodríguez Rodríguez, no continúe conociendo el caso contra el fiscal Álvaro León Polo Hincapié, por las supuestas presiones indebidas contra el operador financiero de los paramilitares, Jacinto Alberto Soto Toro, alias ‘Lucas’, para que declarara contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, esto en medio de la investigación por el Parqueadero Padilla, publicada recientemente por el periodista Daniel Coronell.

La decisión se sustentó en que existen dos noticias criminales por los mismos hechos en diferentes despachos, por lo que se unificarán para evitar la duplicidad de esfuerzos.

“Cursan dos actuaciones penales contra el fiscal Álvaro León Polo Hincapié —N.º 110016000050202271874 y N.º 110016000049202346129— en despachos distintos de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá, no obstante referirse a los mismos hechos, aspecto que, de acuerdo con el direccionamiento estratégico de la Fiscalía General de la Nación 2024-2028, resulta inadmisible, pues ello genera duplicidad de esfuerzos investigativos, puede originar el riesgo de decisiones enfrentadas por un mismo devenir fáctico y propicia la dispersión de esfuerzos y recursos”, se lee en la resolución.

La fiscal general señaló que estas indagaciones tienen que investigarse prioritariamente debido a su complejidad.

“En paralelo, se observa que los hechos indagados por las fiscales 101 y 97 delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá, sin que ellas se percataran siquiera de su duplicidad, son de indudable complejidad y demandan concentración para ser atendidos prioritariamente”, señaló la fiscal Camargo en el documento.

Por ello, ordenó que este caso tenga una asignación especial y quede a cargo del actual fiscal coordinador de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá, Óscar José Celedón Ruiz.

“ASIGNAR ESPECIALMENTE al doctor Óscar José Celedón Ruiz, actual fiscal coordinador de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá, adscrito a la Dirección Seccional de Bogotá, para que asuma hasta su culminación el conocimiento de las actuaciones penales objeto de variación de asignación en el artículo anterior, así como el de todos aquellos asuntos que, en lo sucesivo, se originen o relacionen con estas”, determinación especial.

Quejas disciplinarias: presunto acoso laboral y agresión

Caracol Radio también conoció que la fiscal Rodríguez Rodríguez actualmente tiene 61 quejas disciplinarias en su contra por diferentes causas, entre ellas, presunto acoso laboral y supuesta agresión a una de sus subalternas.

“Según reporte allegado por la Delegada para la Seguridad Territorial, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y algunas de sus comisiones seccionales adelantan sesenta y una (61) actuaciones disciplinarias contra la doctora Luz Samira Rodríguez Rodríguez, fiscal 101 Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, adscrita a la Dirección Seccional de Bogotá, por diversas conductas presuntamente constitutivas de faltas disciplinarias”, se lee en la resolución.

Precisamente, para garantizar la transparencia y la administración de justicia, se ordenó reasignar la indagación que tenía la fiscal Rodríguez Rodríguez.

“Como ya se mencionaba, la doctora Luz Samira Rodríguez Rodríguez, titular de la Fiscalía 101 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, enfrenta actualmente numerosas actuaciones disciplinarias ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otras varias en comisiones seccionales de disciplina judicial, algunas de ellas originadas en quejas formuladas por funcionarios de la propia entidad, por acoso laboral y agresión”, precisa la fiscal Camargo en la decisión.

También agregó que “esta situación hace necesario adoptar medidas para garantizar la transparencia, la confianza institucional y la recta administración de justicia en las investigaciones asignadas a ese despacho, garantizando que se tramiten bajo los más estrictos estándares de transparencia, libres de cualquier cuestionamiento que pueda derivarse de las investigaciones disciplinarias que actualmente cursan contra la fiscal”.

El periodista Daniel Coronell, relató el pasado 21 de enero, que la fiscal Rodríguez Rodríguez, había publicado su posición política en su cuenta oficial de la red social de Instagram, donde señaló que era uribista

“Hasta ayer en la mañana en su cuenta de Instagram se identificaba con la fotografía de un gráfico donde, además del apellido Rodríguez, se pueden leer palabras como ‘Juventud’, ‘Oportunidad’, ‘Medio Ambiente’ y ‘Uribista’”, detalló Coronel.