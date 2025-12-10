Listas al congreso y el futuro de las consultas, ¿cómo está el mapa político?

En Hora20, el análisis al mapa electoral del país tras el cierre de inscripciones de listas al Congreso y de vencerse el plazo para que los candidatos y partidos manifestaran la intención de participar en las consultas de marzo. El debate sobre lo que pasó en los partidos, las listas, las candidaturas y los que decidieron no ir a consultas. también una mirada a la caída de la reforma tributaria del gobierno este martes en el Congreso.

Lo que dicen los panelistas

Daniel Valero, periodista y editor de política de El Espectador, planteó que la depuración de candidatos no fue tan larga: “No han salido tantos y de los 34 que piden espacio en las consultas, muchos se van para donde pueda estar el aval”. En esa medida, dijo que al momento de los avales, eso cambia: “No se sabe quiénes van y quienes no, no se sabe lo de Cepeda, entonces ese panorama de presidenciales que se iba a depurar, todavía falta por cambiar”.

También dijo que hay mucho de política tradicional en la conformación de las listas: “Se reparten por todos los partidos los que están en escándalos de corrupción y en las listas”. Sin embargo, dijo que los partidos son pragmáticos y que las elecciones enseñan cosas: “En 2022 el debate era similar y Petro llega a la Casa de Nariño trayendo sectores no muy afines a izquierda”.

Para Gabriel Cifuentes, abogado, profesor universitario y columnista, los partidos que están en los extremos y con identidad propia, son los que tendrán lista cerrada: “El Centro Democrático tiene líder y banderas, ellos son claros en su líder y el mensaje y hay organización política. La consulta dio un aire democrático al Pacto y ahí se organizó la lista en la que pecan todos los partidos, tienen los influenciadores de opinión y maquinaria, eso lo vimos en el Pacto y Centro Democrático, pero también en los otros partidos desdibujados, en el Verde cómo se explica que está Lucho Garzón, JotaP, Angélica Lozano, Inti Asprilla, ellos son diametralmente opuestos, y nuevamente los dejan en libertad porque no hay identidad”.

Frente a las consultas, explicó que la entrega de firmas no implica ir a consulta: “Manifestarlo es sólo no cerrar la posibilidad, pero Fajardo y Abelardo son un caso interesante, porque una cosa es una consulta donde Abelardo se arrastra a la derecha no ‘abelardista’ porque esto ya no es centro, izquierda y derecha, esto es la oposición y el continuismo, que ya está bien marcado con Cepeda que dejó atrás a los otros del Frente Amplio. En esa medida, lo de la derecha es más interesante porque hay una amalgama de candidatos con un voto marcado no ‘abelardista’“.

Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, abogado y columnista, aseguró que el mapa del Congreso del 26 no es entre vieja y nueva política: “Es una mezcla de maquinarias de siempre que como todo, se reinventan, saben que tienen que meter influenciadores y eso termina abriéndole la puerta a clanes de siempre, por eso en el Pacto la entrada del Clan Torres y es tal vez la persona con más votación en consulta de octubre. Eso nos lleva también al tema de la votación de la tributaria, hay crisis de representación de partidos, no representan ideología y son empresas”.

Sobre los partidos, comentó que son empresas electorales que funcionan a cualquier precio y que no importa la reputación. En cuanto a las consultas, dijo que los que van en la cabeza en encuestas van sin consultas: “Cepeda no podrá ir, le conviene como a Petro en 2022, pero jurídicamente no tendrá camino para hacerlo, eso sería una incoherencia institucional. Los otros dos saben que están en tarjetón, se sienten fuertes, pero la decisión de Fajardo en este momento es errada, él tiene sectores por sumar y él sería el ganador sí o sí, consulta con Luna u Oviedo”.

Para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares y politóloga, no tenemos partidos, tenemos unas agrupaciones sobre individuos: “Ellos con o sin ideas, digamos que todos con ideas de cómo debe ser el país y un grupo pequeño de personas que son empleados de la causa personal de ese individuo u comité de aplausos. Lo que logra es posicionar, entonces esa administración de burocracia pública, esto muestra resquebrajamiento y deterioro de calidad de la democracia y por ende de la calidad del trabajo de Ejecutivo y Legislativo”.

Sobre ese punto, dijo que el Pacto puntea y es por lo menos, un intento de conformar lo más parecido a un partido político, donde al votante le guste a uno o no, se puede esperar algo.

Explicó que hay un sistema político en la sombra: “Una cosa son las normas, otras las instituciones no formales construidas como el clientelismo donde se organizan candidaturas, se hace sobre clanes, compran votos, toda esa máquina y se dice que eso es LA POLÍTICA. Entonces se debe reconocer esa informalidad en una reforma política, pero no se puede pretender que los partidos se comporten como tal cuando no hay incentivo para que se comporten mejor de lo que hacen”.