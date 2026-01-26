Cartagena

Policía Nacional acompaña el regreso a clases 2026 en Bolívar

Más de 45 mil estudiantes retornan a las aulas bajo acciones de prevención, acompañamiento y protección integral

Foto: Policía de Bolívar.

La Policía Nacional de Colombia, a través de la estrategia Regreso a Clases 2026 – “Con dignidad cumplimos”, acompaña el retorno a la actividad académica en el departamento de Bolívar, reforzando acciones preventivas y de proximidad para garantizar entornos escolares seguros.

Durante este inicio del calendario escolar, la Institución hace presencia en 280 instituciones educativas del departamento, beneficiando a 45.584 niños, niñas y adolescentes que regresan a las aulas, con actividades orientadas a la prevención del delito, la promoción de la convivencia y la protección de los derechos de la niñez.

El coronel, Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia del trabajo articulado con la comunidad educativa:

“Nuestro compromiso es acompañar a los estudiantes y a sus familias para que este regreso a clases se desarrolle en ambientes seguros y protectores. Invitamos a la comunidad a trabajar de manera conjunta con la Policía Nacional para cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes”, señaló el oficial.

Recomendaciones de seguridad para niños, niñas y adolescentes:

* Transitar siempre por rutas seguras y, de ser posible, en grupo.

* No hablar ni aceptar obsequios de personas desconocidas.

* Informar de inmediato a docentes, directivos o a la Policía cualquier situación sospechosa.

* Usar responsablemente las redes sociales y no compartir información personal.

Para padres, madres y acudientes:

* Acompañar a los menores en sus desplazamientos, especialmente en los primeros días.

* Mantener comunicación permanente con la institución educativa y los hijos.

* Enseñar a los niños a identificar riesgos y a pedir ayuda a tiempo.

* Reportar cualquier hecho que afecte la seguridad escolar a la línea 123

