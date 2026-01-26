Olaya Herrera estrena calle: 45 años de barro que el Gobernador convirtió en concreto

Durante más de cuatro décadas, la calle 37 del sector Las Américas, en el barrio Olaya Herrera —Localidad de la Virgen y Turística— fue sinónimo de abandono. En verano, el polvo se colaba en las casas; en invierno, el barro hacía imposible caminar, estudiar, trabajar o simplemente salir con tranquilidad. Hoy, esa historia quedó atrás.

Lo que antes era una vía intransitable, hoy es una calle de concreto que transformó la cotidianidad de más de 90 familias. Una obra sencilla en apariencia, pero profunda en significado: después de 45 años de espera, la comunidad recibió una vía digna gracias a la gestión del gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí.

Una entrega convertida en fiesta popular

La llegada del gobernador al sector no fue protocolaria. Fue una celebración genuina. Aplausos, abrazos, música de papayera y sonrisas marcaron la jornada. Vecinos que crecieron caminando entre charcos y piedras hoy recorren con orgullo una calle pavimentada, símbolo de un cambio largamente anhelado.

No se trató solo de inaugurar una obra, sino de cerrar una herida histórica del barrio. Para muchos, fue la primera vez que una administración cumplía una promesa hecha durante generaciones.

“Estas obras me llenan el alma y hacen que el corazón se me acelere. Ver la alegría de la gente es lo que le da sentido a todo. Este año tendremos un gran plan de entregas que van a poner a Bolívar en un pedestal”, expresó el gobernador Arana Padauí, visiblemente emocionado, mientras caminaba la vía junto a niños, adultos mayores y líderes comunitarios.

Más que concreto: una transformación integral

La obra va mucho más allá de mejorar la movilidad. Significa seguridad, salud, inclusión y calidad de vida.

La calle entregada cuenta con:

• 130 metros de longitud

• 4,30 metros de ancho

• 18 centímetros de espesor en concreto rígido

• 260 metros lineales de andenes y bordillos

• Reconstrucción de registros de aguas negras, en articulación con Acuacar

Gracias a las llamadas “ñapas del Compi”, el concreto sobrante permitió ampliar la intervención en tramos donde inicialmente no estaban contemplados los andenes, beneficiando a más familias y reforzando el impacto social de la obra.

Hoy, cerca de 500 personas, especialmente niños y adultos mayores, transitan con seguridad por una vía que antes representaba riesgo permanente.

Inversión compartida, compromiso colectivo

La pavimentación tuvo una inversión total de $190.485.808, de los cuales la Gobernación de Bolívar aportó $167.302.571, mientras que la comunidad contribuyó con $22.883.237.

Un modelo que demuestra que cuando el gobierno camina junto a la gente, los proyectos no solo se ejecutan, sino que se sienten y se cuidan.

“Esperamos 45 años por esta calle”

Las palabras de los habitantes resumen mejor que cualquier cifra lo que significa esta transformación.

Amira Vega, residente de la calle 37, lo dice con gratitud y alivio:

“Le damos las gracias al gobernador y a todas las personas que hicieron posible esta pavimentación. Antes esto era puro barro y hoy, gracias a Dios, ya tenemos pavimento. Todos hemos sido beneficiados”.

Para Belki Martínez, presidenta de la Junta de Acción Comunal, la obra marca un antes y un después:

“Primero le damos gracias a Dios por este gran día. Gracias al gobernador Yamil Arana se hizo esta gran labor. Este es el primer pavimento en nuestro sector. Como comunidad nos sentimos muy contentos y satisfechos. Esperamos 45 años por esta obra”.

Ketty Mercado, habitante desde su niñez, recuerda lo que significaba vivir allí:

“Siempre fue sin pavimento. Tocaba salir con bolsas en los pies para ir al colegio o al trabajo. Cuando el caño se crecía, hubo accidentes al salir de las casas. Hoy eso cambió”.

El impacto también se refleja en los más pequeños. “La felicidad se ve en la alegría de los niños, que ahora juegan y caminan sin peligro”, coinciden los vecinos.

Obras que se viven en el territorio

La pavimentación de la calle 37 en Las Américas es una muestra del estilo de gobierno de Yamil Arana: cercano, territorial y enfocado en resultados reales. No son obras de escritorio, son soluciones construidas con la comunidad y para la comunidad.

Porque en Bolívar, una calle nueva no es solo concreto.

Es dignidad recuperada, bienestar compartido y un futuro que por fin comienza a rodar sin barro.