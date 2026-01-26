“No quiero ver al presidente como un perrito faldero”: Pinzón a Petro por reunión con Trump
Juan Carlos Pinzón se refirió al encuentro entre ambos presidentes el próximo 3 de febrero.
Desde del norte de Bogotá, el precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, avalado por los partidos Oxigeno y ADA, presentó su política de seguridad. Según dijo, implementará un plan de seis puntos, que tiene como base el fortalecimiento de la fuerza pública.
Igualmente, también anunció que se comprometerá a construir cuatro megacárceles bajo vigilancia militar y en el que los reclusos estén obligados a trabajar.
No obstante, su declaración más dura este lunes fue en contra del presidente Gustavo Petro, por la reunión que va a sostener con su homologo estadounidense Donald Trump.
Petro “se puso como machito de bar, como buen borracho, a dar empujón; y apenas le salió uno grande, se asustó y salió corriendo de rodillas (…) No quiero ver al presidente de Colombia como un perrito faldero”, dijo Pinzón sobre el encuentro del próximo 3 de febrero.