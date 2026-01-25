Petro critica ponencia de la Corte y señala subsidios a la gasolina como causa del déficit fiscal

¿Cuándo se oficializa el salario mínimo 2026 en Colombia? Fecha y hora del anuncio de Petro // Caracol Radio

El presidente Gustavo Petro lanzó fuertes críticas contra la ponencia del magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, relacionada con los decretos tributarios expedidos en el marco de la emergencia económica. Según el mandatario, dicho documento “no está basado en la ciencia de la economía política” y desconoce el origen real de la riqueza.

Le puede interesar: Magistrado Camargo pide frenar provisionalmente efectos de la emergencia económica

El presidente Petro aseguró que la pandemia del covid-19 dejó una lección contundente para la economía mundial, tras más de un millón de muertes: “la riqueza nace del trabajo y de la naturaleza”.

Recordó que cuando el virus obligó a confinar a la fuerza laboral global, la economía se desplomó “como un castillo de naipes”, evidenciando —dijo— que sin trabajo no hay generación de valor.

Lea también: Gobierno solicitó que magistrado Ibáñez se aparte de discusión del decreto de emergencia económica

“El virus acuarteló la fuerza de trabajo en todo el mundo y la riqueza se derrumbó. Economistas, hay que hacer ciencia y no ideologías baratas de negociantes”, afirmó el jefe de Estado, al tiempo que llamó a las facultades de economía, jueces y estudiantes a reconocer que las tesis sobre el valor generado por el trabajo no han sido refutadas científicamente.

#POLÍTICA | El presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) cuestionó la ponencia del magistrado de la Corte Constitucional Carlos Camargo sobre los decretos tributarios de la emergencia económica y aseguró que no está basada en la ciencia de la economía política, sino en enfoques… pic.twitter.com/Bl3Uw7KjRU — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 25, 2026

En su pronunciamiento, el mandatario también arremetió contra los subsidios a los combustibles fósiles, a los que señaló como la principal causa del déficit fiscal del país. “Subsidiar la gasolina es subsidiar la muerte. Hoy eso nos cuesta 70 billones de pesos en tres años, girados a los vendedores de gasolina del mundo”, sostuvo.

El jefe de Estado también advirtió que mantener este modelo no solo afecta las finanzas públicas, sino que profundiza la crisis climática. “Está a punto de colapsar el clima del planeta con el presupuesto nacional. Brucia la terra, lo están haciendo, están quemando la tierra”, concluyó.