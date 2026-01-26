MinCiencias aseguró recursos hasta 2030 para formación de alto nivel en Colombia

El Gobierno adoptó el CONPES 4182, un documento que convierte la formación de alto nivel en una política de Estado con vigencias futuras entre 2026 y 2030. La iniciativa asegura una inversión cercana a 370 mil millones de pesos, recursos que antes se aportaban a Colfuturo y que ahora financiarán directamente un nuevo programa de becas de maestría y doctorado para casi 900 colombianos y colombianas.

El documento redefine la ejecución de estos recursos. El CONPES señala que MinCiencias asume la rectoría y ejecución directa del programa, dejando de actuar únicamente como intermediario. Según el texto, este esquema busca que la inversión responda de manera directa al Plan Nacional de Desarrollo y a las prioridades definidas por el Estado, sin intermediación de operadores privados.

El modelo financiero también cambia frente a esquemas anteriores. De acuerdo con el CONPES, el programa financiará becas integrales y no créditos, priorizando a profesionales de estratos 1, 2 y 3. En su primera fase se beneficiarán 830 personas y, con la financiación de dos cohortes completas, la cifra se ampliará hasta casi 900 beneficiarios, quienes no asumirán endeudamiento.

En materia de sostenibilidad, el documento establece que el 72% de los cupos se desarrollará en instituciones nacionales y que el 60% de los recursos se destinará a universidades públicas. El objetivo, según el CONPES, es fortalecer la capacidad científica del país y garantizar que los recursos públicos permanezcan en el sistema educativo colombiano.

El CONPES 4182 también fija metas de equidad, regionalización y pertinencia. El 60% de los cupos estará destinado a mujeres, con prioridad para estratos 1, 2 y 3, e inclusión de comunidades indígenas y población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera. Además, al menos el 30% de los recursos llegará a regiones como el Pacífico, la Amazonía y los Llanos, y la formación se orientará a áreas estratégicas como inteligencia artificial, transición energética, bioeconomía y ciencias y tecnologías cuánticas.