La Virgen de la Candelaria de Cartagena llega a España en la ‘Ruta Mariana de Ultramar’

El turismo religioso estrecha los lazos históricos y de fe entre Colombia, desde Cartagena, y España, desde Cádiz. Corpoturismo confirma la llegada a territorio español de la imagen de una réplica de la imagen de la Virgen de la Candelaria de La Popa. Este acto representa la culminación del intercambio cultural y devocional iniciado en 2025 con la recepción de la imagen de “La Galeona en la ciudad”.

“La Galeona” Un puente de fe desde Cádiz

Este hermanamiento desde el patrimonio religioso tiene su origen en la histórica llegada a Cartagena, en 2025, de la Virgen de “La Galeona”, enviada desde Cádiz, España. “La Galeona” cuenta con una de las historias de fe más relevantes de la navegación transatlántica: conocida como la “Patrona de la Flota de Indias”, era la imagen que custodiaba las naves que surcaban el océano entre España y el Nuevo Mundo durante los siglos XVII y XVIII.

Ubicada originalmente en el Convento de Santo Domingo en Cádiz, la imagen de “La Galeona” acompañaba a los marinos en su travesía, brindando protección espiritual frente a las tempestades y los peligros del mar. Su presencia en Cartagena de Indias hoy no solo es un símbolo religioso, sino un recordatorio vivo de la herencia compartida y del papel de Cartagena como el puerto más importante del Caribe durante la colonia.

Fortalecimiento del patrimonio y turismo religioso

Este intercambio de imágenes marianas se consolida como el eje central de la Ruta Mariana de Ultramar, un proyecto que fortalece el patrimonio religioso centenario de Cartagena. Al conectar ambas orillas del Atlántico, la ciudad reafirma su identidad espiritual y potencia su posicionamiento como un destino de turismo religioso de clase mundial, atrayendo a peregrinos interesados en su riqueza histórica y espiritual.

“La llegada de nuestra Virgen de la Candelaria a Cádiz es una ventana abierta al mundo. Recibirla en el marco de sus festividades es la oportunidad perfecta para impulsar a Cartagena como un destino internacional de peregrinación. No solo estamos enviando una imagen, estamos invitando a los viajeros de Europa y del mundo a descubrir la profundidad de nuestra fe y la belleza de nuestro patrimonio religioso, que es único en el Caribe”, mencionó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Un acto de gratitud y devoción

Por su parte, el padre Julio César Muñoz, delegado para la Pastoral Turística de la Arquidiócesis de Cartagena, subrayó el sentido espiritual de este encuentro:

“La Virgen de “La Galeona”, traída desde Cádiz, fue entronizada solemnemente en el templo de Santo Domingo, donde hoy recibe el cariño de los fieles. La Arquidiócesis, en articulación con Corpoturismo, quiso manifestar un profundo acto de gratitud enviando una réplica de la imagen de La Candelaria, nuestra patrona venerada en el Cerro de La Popa. Este gesto une a dos pueblos hermanos bajo un mismo manto protector, recordándonos que la fe no tiene fronteras”.

Con la presencia de La Candelaria en España, Cartagena de Indias asegura su lugar en el mapa de las grandes rutas de fe globales, dinamizando la agenda de la Red Mundial de Turismo Religioso e invitando a una nueva generación de turistas a vivir una nutrida experiencia espiritual.