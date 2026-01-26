Juez niega tutela por cesión del bloque Sinú-9 y respalda actuación de la ANH

Juzgado de Bogotá negó la acción de tutela que buscaba frenar la cesión del bloque petrolero Sinú-9 y respaldó la actuación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), al determinar que el trámite se adelantó conforme a la ley y sin vulneración de derechos fundamentales.

El fallo fue emitido el 15 de enero de 2026 por el Juez Veinte de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, la acción judicial fue presentada por el representante legal de FG Oil & Gas Inc., quien alegaba presuntas afectaciones al debido proceso y al derecho de petición.

Además, el despacho judicial concluyó que la Agencia Nacional de Hidrocarburos respondió a todos los requerimientos presentados y cumplió con las funciones y competencias que le asigna la ley.

El juez también recordó que la acción de tutela no puede utilizarse para reemplazar los procedimientos ordinarios, reabrir etapas ya cerradas ni perseguir intereses económicos, en línea con la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional. Asimismo, señaló que la solicitud de suspensión del acto administrativo que aprobó la cesión ya había sido negada previamente, el 30 de diciembre de 2025.

¿Qué es el bloque Sinú-9?

El bloque Sinú-9 recordemos, es un área asignada por el Estado colombiano para la exploración y producción de petróleo y gas, administrada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Estos contratos pueden ser cedidos a otras compañías siempre que cumplan con los requisitos técnicos, financieros y legales establecidos.

Durante el trámite judicial, la Procuraduría General de la Nación informó que no se evidenció vulneración de derechos fundamentales, mientras que la Fiscalía General de la Nación solicitó su desvinculación del proceso al no encontrarse responsabilidad en los hechos alegados.

Con esta decisión judicial quedó en firme la cesión del contrato Sinú-9, que permitió la entrada de la petrolera estatal francesa Maurel & Prom como nueva cesionaria del contrato de exploración y producción.

