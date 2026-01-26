Grafitis de las disidencias en Ocaña generan alertas

Alerta por graffitis de disidencias de las FARC / Archivo

Cúcuta

Los habitantes del barrio Colinas de la Provincia en el municipio de Ocaña amanecieron hoy con sus viviendas pintadas con grafitis alusivos a las disidencias armadas.

La situación provocó preocupación en los residentes quienes alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido en las últimas horas.

Mientras se examina quienes estarían detrás de los mensajes, las autoridades han extremado medidas en horas nocturnas en algunos sectores de Ocaña donde se han venido presentando situaciones de violencia.

Investigadores de policía han advertido sobre el movimiento de integrantes de esa guerrilla hacia varios municipios de la región, especialmente en la zona norte del departamento.

En Norte de Santander las disidencias armadas mantienen una confrontación con el Ejercito de Liberación Nacional ELN, que cumple un año y deja más de 93 mil personas desplazadas.