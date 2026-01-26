“Equipo Demolición” la cinta protagonizada por Dave Bautista y Jason Momoa
Acción y carcajadas con una emotiva historia sobre hermandad, familia, redención, masculinidad y enfrentarte al pasado que no queda atrás.
Desde el 28 de enero, Prime Video pone en su catálogo “Equipo Demolición” (The Wrecking Crew), la comedia de acción protagonizada por Dave Bautista, y Jason Momoa. Una historia sobre la hermandad, la familia, la redención, la masculinidad y a enfrentarte a aquellas partes del pasado que se ha intentado dejar atrás. Es dirigida por Ángel Manuel Soto, (Blue Beetle), escrita por Jonathan Tropper y producida por Jeff Fierson, Momoa, Bautista, Matt Reeves y Lynn Harris.
Ambientada en las calles de Hawái, acompañan a Momoa y Bautista un elenco estelar que incluye a Claes Bang, Temuera Morrison, Jacob Batalon, Frankie Adams y Morena Baccarin. “Equipo Demolición” es una comedia imperdible de acción moderna, impulsada por la electrizante química de su dúo protagónico de talla mundial, que habían querido trabajar juntos y esta cinta es el proyecto perfecto para esa colaboración.
En “Equipo Demolición”, dos medios hermanos distanciados, Jonny (Momoa) y James (Bautista), se ven obligados a reunirse tras la misteriosa muerte de su padre. Mientras se embarcan en la búsqueda de la verdad, salen a la luz secretos enterrados y la lealtad se pone a prueba, revelando una conspiración capaz de destruir a su familia. Juntos, están dispuestos a arrasar con todo lo que se interponga en su camino.
“Equipo Demolición” sorprende por su tono emotivo, sin dejar de lado el humor que acompaña la historia de principio a fin. La película estará disponible a nivel mundial en Prime Video el 28 de enero del 2026.