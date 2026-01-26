“Equipo Demolición” la cinta protagonizada por Dave Bautista y Jason Momoa

Desde el 28 de enero, Prime Video pone en su catálogo “Equipo Demolición” (The Wrecking Crew), la comedia de acción protagonizada por Dave Bautista, y Jason Momoa. Una historia sobre la hermandad, la familia, la redención, la masculinidad y a enfrentarte a aquellas partes del pasado que se ha intentado dejar atrás. Es dirigida por Ángel Manuel Soto, (Blue Beetle), escrita por Jonathan Tropper y producida por Jeff Fierson, Momoa, Bautista, Matt Reeves y Lynn Harris.

Ambientada en las calles de Hawái, acompañan a Momoa y Bautista un elenco estelar que incluye a Claes Bang, Temuera Morrison, Jacob Batalon, Frankie Adams y Morena Baccarin. “Equipo Demolición” es una comedia imperdible de acción moderna, impulsada por la electrizante química de su dúo protagónico de talla mundial, que habían querido trabajar juntos y esta cinta es el proyecto perfecto para esa colaboración.

En “Equipo Demolición”, dos medios hermanos distanciados, Jonny (Momoa) y James (Bautista), se ven obligados a reunirse tras la misteriosa muerte de su padre. Mientras se embarcan en la búsqueda de la verdad, salen a la luz secretos enterrados y la lealtad se pone a prueba, revelando una conspiración capaz de destruir a su familia. Juntos, están dispuestos a arrasar con todo lo que se interponga en su camino.

“Equipo Demolición” sorprende por su tono emotivo, sin dejar de lado el humor que acompaña la historia de principio a fin. La película estará disponible a nivel mundial en Prime Video el 28 de enero del 2026.