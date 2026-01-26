En Santa Marta avanza el programa de mejoramiento de vivienda que beneficia a 55 familias/ Alcaldía

Santa Marta

Un total de 55 familias del Gran Pescaíto serán beneficiadas con proyecto de mejoramiento de vivienda, este integra los sectores de Pescaíto, San Jorge, San Martín, Ensenada Olaya Herrera, Olaya Herrera y 20 de Julio, ubicado en el corazón de Santa Marta.

Le puede interesar:

Nuevo escándalo sacude al grupo político Fuerza Ciudadana en el Magdalena

Los beneficiarios se extienden sobre las tres localidades del distrito, y hoy ven materializado poder remodelar sus viviendas, brindando a sus familias mejores condiciones de habitabilidad.

Serán un total de 500 hogares beneficiados con este proyecto ejecutado por el Ministerio de Vivienda en un trabajo articulado con la Secretaría de Planeación Distrital.