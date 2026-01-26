Empresas reportan graves pérdidas durante parálisis en la ruta al Catatumbo

Vuelven los transportadores al Catatumbo, en Norte de Santander/. Foto: Terminal de Transportes.( Thot )

Cúcuta

Los empresarios del transporte intermunicipal y departamental empezaron a realizar las cuentas del impacto económico que generó la parálisis de rutas hacía el Catatumbo.

Desde ayer en medio del regocijo de las comunidades se empezó a reanudar la operación de la ruta Cúcuta- Tibú especialmente.

Los representantes del sector manifestaron a Caracol Radio la disposición de empezar los despachos sin desconocer que las condiciones de inseguridad se mantienen en la zona.

“Desde el trece de diciembre se presentó esta situación, y estamos en una coyuntura económica difícil y esto agudizó más la situación por la temporada y por quedarnos prácticamente parados” dijo uno de los representantes del gremio.

La mayor problemática se estaba presentando en la vía al municipio de Tibú, por graves problemas de orden público y amenazas al sector transportador.