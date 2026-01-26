Elevaron a 73 los cuerpos recuperados del incendio en un centro comercial en Pakistán

Elevan a 73 los cuerpos recuperados del incendio en un centro comercial en Pakistán. Foto: EFE/REHAN KHAN / REHAN KHAN

Los equipos de rescate han recuperado hasta el momento los restos de 73 víctimas mortales entre las ruinas del centro comercial incendiado hace una semana en Karachi, en el sur de Pakistán, un balance todavía provisional mientras las autoridades se preparan para demoler el edificio.

“En total, 82 personas estaban desaparecidas, de las cuales se han recuperado hasta el momento 73 cuerpos o restos de cuerpos”, declaró el lunes a EFE Sajid Hussain, portavoz del servicio Edhi, encargada del operativo.

Hasta ahora, solo 23 de los 73 cuerpos recuperados han podido ser identificados mediante pruebas de ADN.

Mientras continúa el proceso de identificación, las autoridades se enfrentan a dificultades, ya que muchas víctimas sufrieron quemaduras tan graves que su identificación resulta complicada, declaró a EFE Daniyal Siyal, portavoz de la Corporación Metropolitana de Karachi.

En muchos casos, el intenso calor ha destruido los tejidos blandos y degradado el ADN, lo que complica tanto la recuperación de los cuerpos como la confirmación forense. El proceso de identificación se ha visto considerablemente ralentizado por el estado de los restos recuperados del lugar.

“En muchos casos, solo se recuperaron algunos restos corporales, que se desintegraron al tocarlos”, declaró Siyal a EFE.

El funcionario también informó que el centro comercial será clausurado el lunes 26 de enero.

“El centro comercial se clausura hoy y comenzará el proceso de demolición”, dijo al tiempo que añadió que “la operación de búsqueda y rescate continúa antes de que se selle el edificio”.

El gobierno ha constituido un comité para investigar las causas de la catástrofe. Los comerciantes han declarado que el incendio causó pérdidas por más de 54 millones de dólares, una cifra superior a las estimaciones iniciales de 18 millones de dólares.

Este se ha convertido en uno de los incendios más devastadores de la ciudad en la última década.