Atentado suicida en Pakistán: 12 personas muertas

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, informó que la explosión ocurrida hoy en Islamabad frente a un juzgado fue un ataque suicida y causó al menos doce muertos e hirió a 27 personas.

“Hoy a las 12:39 horas (7:39 GMT) ocurrió un ataque suicida. El ataque causó daños masivos. Doce personas murieron y 27 resultaron heridas”, dijo Naqvia a periodistas.

La explosión tuvo lugar frente a los juzgados del distrito, en el sector G-11 de la ciudad. El complejo judicial no está junto a zonas residenciales, pero cientos de personas suelen estar presentes durante el horario de los juzgados.

“El atacante intentó entrar en el recinto del tribunal porque esperaba el momento oportuno para hacerlo. Después, cuando llegó una furgoneta de la policía, atacó la furgoneta, ya que se dio cuenta de que no podía entrar. Todos son revisados antes de ingresar, así que no logró hacerlo”, explicó Naqvi.

Ningún grupo ha reivindicado el ataque

Pakistán ha experimentado un aumento de ataques de grupos armados desde que los talibanes llegaron al poder en Afganistán en verano de 2021.

Islamabad acusa a Kabul de albergar a insurgentes del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) en su territorio para que lleven a cabo ataques dentro de Pakistán, algo que el Gobierno de facto de Afganistán niega.