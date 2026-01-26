El Hospital de Nelson Mandela deja de ser un elefante blanco: tras 14 años fue inaugurado

Luego de 14 años de abandono, el Hospital de Nelson Mandela vuelve a brillar. Lo que se había proyectado como uno de los centros hospitalarios más importantes en el sur de Cartagena hoy es una realidad. La anhelada obra se traduce en acceso, calidad y oportunidad para la comunidad de este barrio y los más de 32 sectores que convergen a esta zona. Con la apertura de servicios hoy se benefician más de 100 mil personas.

Como resultado de la gestión y visión de Gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, ya no es un elefante blanco, como en su momento fue catalogado por la Contraloría General de la República, sino un lugar digno de atención para una comunidad priorizada con acciones concretas y planificación.

Este hospital, tras una inversión de $ 29.809’ 449.066,04, será administrado por la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, con toda la dotación necesaria, y servicios habilitados para la prestación de servicios en salud.

El nuevo hospital cuenta con cuatro pisos y una extensión de 1.970 metros cuadrados, con servicios de urgencias, consulta externa, hospitalización, odontología, medicina general, sala de parto, servicios de PYP, vacunación y apoyo diagnóstico RX.

“Nuestro propósito es trascender y, con el hospital, nos damos cuenta de que sí podemos hacerlo. La unión hace la fuerza y no es un logro solo de nosotros, es también de la comunidad. A la comunidad de Nelson Mandela nunca la escucharon, le bajaban los brazos, no eran dignificados y, entre lamento, lágrimas, desidia y desespero, nosotros llegamos a salvar a este hospital, este elefante blanco que se había prometido en algún momento; pero nunca se había cumplido y hoy estamos aquí, cumpliendo”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Esto es de la comunidad, para la comunidad, es un logro, es un mensaje de confianza y de esperanza de que lo que se propone en la Alcaldía, que gobierna con el oído, sí se cumple. Pues nos esmeramos para que la comunidad, el cartagenero, la gente de esta linda ciudad tenga lo mejor. Y lo mejor es donde estamos hoy: en el nuevo hospital de Mandela”.

Por su parte, Rafael Navarro, director del Dadis, indicó: “Desde el Dadis se designó un equipo de profesionales encargado de realizar seguimiento diario a la obra, en cumplimiento a la instrucción del alcalde, Dumek Turbay Paz. Hicimos realidad toda la oferta institucional y garantizar a los usuarios espacios dignos, accesibles y adecuados para la atención en salud”.

Durante la semana de apertura la comunidad contará con una oferta de servicios médicos especializados a través de la facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena y Unisinú. Entre las especialidades se encuentran: urología, psiquiatría, neurología, neurocirugía, radiología, ortopedia, optometría y oftalmología.

El alcalde Dumek Turbay terminó diciendo: “La tarea ahora es que esto funcione, es un esfuerzo de años, lo que hemos querido durante años hoy lo plasmamos hecho una realidad. Pero lo que viene ahora es lo más importante, porque quiero que la atención, el servicio, la oferta que se ofrezca a los mandeleros y mandeleras, y a varias comunidades vecinas sea la mejor de toda Cartagena. Este centro de atención hospitalaria tiene una exigencia: y es que de todos los centros de salud, este tiene que ser el mejor porque tiene todo para serlo”.

A su vez, líderes y la diligencia comunal de Nelson Mandela, invitados de honor en la histórica jornada, celebraron la apertura oficial del centro hospitalario.

“Agradecemos al señor alcalde Dumek, a la Contraloría y todos los que hicieron esto posible. Donde hoy está nuestro hospital solo veíamos tierra, hierro y me quería morir. Era ver a mi comunidad sufrir. Decíamos: ¿Hasta cuándo el paseo de muerte? Nelson Mandela, hoy, 26 de enero de 2026, está izando la bandera de la victoria por nuestro barrio”, dijo, visiblemente emocionada, Luz Estela Martínez, presidenta de Asociación de Usuarios de la ESE en Mandela.

Finalmente, Carlos Mario Zuluaga Pardo, vicecontralor general de la República, destacó el moderno hospital de Nelson Mandela como: “una muestra de la sincronización de los anhelos con el deseo de servir”, en el que fue fundamental la sinergia entre la comunidad y el gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz.

Y añadió: “La dignidad va de la mano con el deseo de servir. La dignidad humana no tiene precio”.

Una moderna infraestructura

En cuanto a la distribución, por áreas, el nuevo y moderno centro hospitalario cuenta con la siguiente distribución:

* Primer piso: cuenta con servicio de urgencias (3 consultorios, una sala de procedimiento y una de reanimación).

•Segundo piso: cuenta con observación y urgencias (4 camas: 1 de aislado, 2 de observación pediátrica y una sala de reanimación).

•Tercer piso: cuenta con consulta externa, 8 consultorios para medicina general, toma de muestra laboratorios y ginecológica. Vacunación y odontología.

•Cuarto piso: cuenta con hospitalización para adulto y pediátrica (2 camas para adultos y una pediátrica).

Sala de parto (trabajo de parto y recuperación), con dos camas.

Otros servicios de apoyo diagnóstico- RX, Sala EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) y ERA ( Enfermedad Respiratoria Aguda).

El Distrito reitera que esta obra constituye un paso fundamental en el fortalecimiento de la red hospitalaria de Cartagena, respondiendo a las necesidades de salud de una de las comunidades con mayor crecimiento poblacional de la ciudad.