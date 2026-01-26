Cuatro capturados por minería ilegal en zona rural de Tesalia, Huila

Operativo conjunto de la Policía y el Ejército permitió la captura de cuatro personas por minería ilegal en zona rural de Tesalia, Huila.

Gracias a información suministrada oportunamente por la comunidad, la Policía Nacional y el Ejército Nacional lograron la captura de cuatro personas señaladas de realizar actividades de minería ilegal en zona rural del municipio de Tesalia, occidente del Huila.

El operativo se adelantó en la vereda El Espinal, donde unidades de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental realizaron labores de verificación tras alertas ciudadanas por afectaciones ambientales en inmediaciones de una fuente hídrica. En el lugar, las autoridades sorprendieron a los implicados en flagrancia cuando desarrollaban la actividad de manera clandestina.

Durante el procedimiento fueron incautados varios elementos utilizados para la explotación ilícita, entre ellos una motobomba, una batea y un recipiente con material aurífero, evidenciando el impacto negativo sobre el suelo, el subsuelo y las rondas hídricas de la zona.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía URI de turno en Tesalia, donde deberán responder por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales, mientras se define su situación judicial.

