Comunidad de Sant’Egidio reveló estar dispuesta a acompañar “eventuales” procesos de paz en Colombia
El presidente internacional de la Comunidad de Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, dijo en 6AM W que la paz en Colombia está en un “momento de transición” que “necesita de paciencia”.
El presidente internacional de la Comunidad de Sant’egidio, Marco Impagliazzo. Foto: Getty Images.
Marco Impagliazzo, presidente internacional de la Comunidad de Sant’Egidio, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para referirse sobre su visita a Colombia y la relevancia de la paz en esta Nación.
“Estamos en un momento de transición, de pasaje, en el que hay pasos importantes que serán realizados y que necesitan de mucha paciencia, que necesitan de encuentros y de un nuevo activo entre las partes”, dijo Impagliazzo en su primera intervención.
Reveló que la Comunidad de Sant’Egidio está dispuesta a apoyar eventuales procesos de paz en Colombia
Impagliazzo, dentro de la entrevista, reveló que la Comunidad de Sant’Egidio está dispuesta a apoyar eventuales procesos de paz en Colombia.
“He notado el deseo del pueblo colombiano de alcanzar la paz, un deseo que quizás ha estado un poco escondido, pero que hoy es más fuerte que nunca. El apoyo popular es muy importante para la paz”, dijo.
Y agregó: “Quiero asegurarle a los colombianos que la comunidad de Sant’Egidio está de la parte de la paz, de la parte del pueblo colombiano y que hará de todo para acompañar con respeto cada paso en este eventual y futuro proceso de paz”.
Escuche la entrevista completa a continuación:
