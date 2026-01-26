El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Comunidad de Sant’egidio reveló estar dispuesta a acompañar “eventuales” procesos de paz en Colombia

Marco Impagliazzo, presidente internacional de la Comunidad de Sant’Egidio, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para referirse sobre su visita a Colombia y la relevancia de la paz en esta Nación.

“Estamos en un momento de transición, de pasaje, en el que hay pasos importantes que serán realizados y que necesitan de mucha paciencia, que necesitan de encuentros y de un nuevo activo entre las partes”, dijo Impagliazzo en su primera intervención.

Reveló que la Comunidad de Sant’Egidio está dispuesta a apoyar eventuales procesos de paz en Colombia

Impagliazzo, dentro de la entrevista, reveló que la Comunidad de Sant’Egidio está dispuesta a apoyar eventuales procesos de paz en Colombia.

“He notado el deseo del pueblo colombiano de alcanzar la paz, un deseo que quizás ha estado un poco escondido, pero que hoy es más fuerte que nunca. El apoyo popular es muy importante para la paz”, dijo.

Y agregó: “Quiero asegurarle a los colombianos que la comunidad de Sant’Egidio está de la parte de la paz, de la parte del pueblo colombiano y que hará de todo para acompañar con respeto cada paso en este eventual y futuro proceso de paz ”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Comunidad de Sant’egidio reveló estar dispuesta a acompañar “eventuales” procesos de paz en Colombia 09:52 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: