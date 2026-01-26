Cartagena inicia el año escolar 2026 con inclusión y servicios garantizados desde el primer día

Con un desayuno especial de bienvenida, ofrecido por invitación del secretario de Educación del distrito, Alberto Martínez Monterrosa, y la firma operadora del Programa de Alimentación Escolar (PAE), los niños y niñas de la institución educativa Olga González Arraut iniciaron oficialmente el año escolar 2026.

Este acto protocolario marcó, de manera simbólica, el comienzo de clases en las 107 instituciones educativas oficiales de Cartagena, reafirmando el compromiso del Distrito con una educación pública de calidad, incluyente y con garantías desde el primer día.

Durante la jornada, el secretario de Educación destacó que el 2026 ha sido declarado como el año de la calidad y la inclusión en las escuelas del Distrito, subrayando la relevancia de iniciar el calendario académico precisamente en esta institución.

“Nuestra presencia hoy en la institución educativa Olga González Arraut tiene una carga simbólica muy importante, porque aquí estudian niños y niñas con discapacidad visual. A diferencia de otros años, ellos cuentan con sus docentes de apoyo desde el primer día de clases, lo que refleja nuestro compromiso real con una educación incluyente y de calidad”, expresó el secretario Martínez.

La Secretaría de Educación informó, además, que servicios fundamentales como vigilancia, aseo y el Programa de Alimentación Escolar (PAE) están plenamente garantizados en todas las instituciones oficiales del Distrito desde el inicio del calendario académico.

Finalmente, el secretario de Educación señaló que en los planteles donde actualmente se culminan obras de infraestructura, el año escolar también dio inicio conforme al calendario establecido y que se avanza en los preparativos y adecuaciones necesarias para dar paso, en los próximos días, al inicio de las clases presenciales.

Con estas acciones, el gobierno del alcalde Dumek Turbay ratifica su apuesta por una educación pública que garantice acceso, permanencia, calidad e inclusión para todos los estudiantes.