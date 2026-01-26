Cárcel para cuatro hombres sorprendidos con armas y munición de guerra en Arjona y Soplaviento

La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco personas quienes, en distintos procesos, habrían sido sorprendidas portando armas sin los permisos de ley.

Uno de los casos involucraría a los hermanos Duber Esneider y Duveidis Vanesa Echeverry Hurtado quienes fueron capturados el pasado 13 de enero en el municipio de Arjona (Bolívar). El día de los hechos la Policía Nacional, durante en una requisa de rutina a vehículos, determinó que en el automotor eran transportados 72 cartuchos calibre 5.56 milímetros.

Por estos hechos los procesados fueron imputados como posibles responsables del delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos. El cargo solamente fue aceptado por Duber Esneider Echeverry. Por decisión judicial este cumplirá medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras la mujer afrontará el proceso penal en libertad.

En la misma población y por hechos similares fue asegurado en un centro penitenciario Quendal Antua Torres Reales y; en lugar de residencia, Farid Miranda Alcázar. Estas personas fueron detenidas cuando se movilizaban en una motocicleta por el barrio El Pueblito, presumiblemente portando un revólver y munición calibre 38 mm.

Ninguno aceptó su responsabilidad en el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Finalmente, el mismo día y por igual delito fue enviado a la cárcel Jaiber Alfonso García Ávila. El procesado habría sido sorprendido cuando caminaba por el barrio Maracaná del municipio de Soplaviento. En su poder fue encontrada un arma de fuego calibre 32 mm. El hombre negó su responsabilidad frente al cargo imputado.