Capturan en Garzón a alias ‘Martín’ por tentativa de homicidio tras riña en encuentro deportivo

Alias ‘Martín’ fue capturado en el barrio La Gaitana de Garzón mediante orden judicial por tentativa de homicidio.

Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Nacional capturaron en el barrio La Gaitana, en Garzón, a un hombre conocido como alias ‘Martín’, requerido por la justicia por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa.

De acuerdo con las autoridades, los hechos se registraron el 18 de febrero del año 2025 en el barrio Nazaret, donde, en medio de una discusión durante un encuentro deportivo, el hoy capturado habría atacado con arma blanca a otro ciudadano, causándole una grave herida en el tórax.

La víctima tuvo que permanecer varios días bajo atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones, las cuales pusieron en riesgo su vida, según el material probatorio recopilado durante la investigación.

Información recolectada por los investigadores señala que alias ‘Martín’ sería una persona conflictiva, presuntamente involucrada en reiteradas disputas y amenazas, especialmente en la vereda Santa Marta, lo que había generado preocupación entre la comunidad.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la tolerancia y a la resolución pacífica de conflictos, e insistió en la importancia de evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, factor que suele detonar hechos de violencia que afectan la tranquilidad y convivencia ciudadana.