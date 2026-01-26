Capturan a alias ‘Lucho’ en Arjona: tenía un arma de fuego escondida

En el marco de las acciones de prevención, control y vigilancia adelantadas por la Policía Nacional de Colombia, fue capturado un ciudadano conocido con el alias de ‘Lucho’, de 44 años de edad, por el delito de porte ilegal de armas de fuego, en el municipio de Arjona.

El procedimiento se registró en el barrio El Silencio, sector Calle Lomba, cuando uniformados que realizaban actividades de patrullaje observaron a un hombre que, al notar la presencia policial, adoptó una actitud nerviosa. Ante esta conducta, los funcionarios procedieron a practicarle un registro a persona, al cual accedió de manera voluntaria.

Durante el procedimiento, se le halló en su poder un arma de fuego tipo pistola, con un cartucho calibre 9 milímetros sin percutir en su interior. Al ser requerido por la documentación que acreditara el porte o tenencia del arma, el ciudadano manifestó no contar con ningún permiso.

De manera inmediata, el arma fue incautada como elemento material probatorio y el ciudadano fue informado de sus derechos como persona capturada, siendo dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego. La Policía Nacional precisó que el procedimiento se desarrolló con pleno respeto por los derechos humanos, sin presentarse maltratos físicos, verbales ni psicológicos.

Al respecto, el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló: “seguimos intensificando los controles y patrullajes en todos los municipios del departamento con el fin de prevenir hechos que afecten la seguridad y la convivencia ciudadana. La invitación a la comunidad es a confiar en su Policía Nacional y denunciar oportunamente cualquier situación sospechosa.”