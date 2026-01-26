Capturado presunto responsable del homicidio de padre e hijo en La Plata, Huila

Alias ‘Fresa’ fue capturado por orden judicial y es señalado como presunto responsable del homicidio de un padre y su hijo en zona rural de La Plata, Huila.

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura por orden judicial de un hombre señalado como presunto responsable de un doble homicidio registrado en el municipio de La Plata, occidente del Huila.

De acuerdo con las autoridades, el capturado es conocido con el alias de ‘Fresa’ y estaría vinculado al asesinato de Álvaro Cantillo Cerquera y su hijo Jesús Javier Cantillo Cantillo, ocurrido el pasado 8 de abril de 2025 en la vereda Bajo Retiro, zona rural de esta población.

El esclarecimiento del caso fue posible gracias a un trabajo articulado entre los grupos de Policía Judicial de la SIJIN y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que permitió recopilar evidencias físicas y técnicas determinantes para establecer la presunta participación del hoy capturado en los hechos.

Alias ‘Fresa’ fue requerido por los delitos de homicidio y hurto y, según registros del sistema SPOA de la Fiscalía, presenta anotaciones judiciales como indiciado por hurto, lesiones personales y tráfico de estupefacientes.

El comandante operativo del Departamento de Policía Huila, teniente coronel Andrés Felipe Ávila Reyes, indicó que las investigaciones continúan para identificar y judicializar a otros posibles responsables, tanto materiales como intelectuales, de este doble crimen que conmocionó a la comunidad del occidente del departamento.

