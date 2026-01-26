Caen dos presuntos extorsionistas de la banda ‘Salsas Nueva Generación’ en Membrillal y El Pozón

En desarrollo de acciones focalizadas y contundentes en contra de la extorsión, la Policía Nacional de Colombia en Cartagena desplegó un operativo que dejó la captura de dos sujetos, quienes, presuntamente, amenazaban y extorsionaban a comerciantes a cambio de no atentar en contra de su integridad y la de sus trabajadores.

En el primer operativo, uniformados del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional, llegaron hasta el barrio Membrillal, donde adelantaron un operativo controlado antiextorsión, logrando la captura de alias ‘Daider’, de 19 años de edad, presunto extorsionista, quien delinquía en este sector de la ciudad.

El detenido fue sorprendido recibiendo la suma de 500 mil de pesos, producto de la extorsión a un comerciante.

Este delincuente exigía sumas de dinero que oscilaban entre $1.000.000 y $20.000.000 (uno y veinte millones de pesos), generando temor y afectando la tranquilidad de la comunidad.

Durante el operativo, fue incautada una pistola, celulares y dinero en efectivo.

Así mismo, el sector El Guarapero, del barrio El Pozón, las patrullas de vigilancia capturaron a “el Dainer”, de 20 años de edad, quien fue sorprendido entregando panfletos extorsivos a los comerciantes de ese sector.

De acuerdo a investigaciones, este sujeto sería el encargado de la entrega de panfletos para el cobro de extorsiones a establecimientos de comercio, en el barrio El Pozón y Villa Estrella, haciendo exigencias económicas por sumas de dinero que oscilaban entre los 5 y 20 millones de pesos.

Durante el operativo, fue incautado un celular y panfletos extorsivos.

Los capturados y los elementos incautados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía general de la Nación por el delito de extorsión, a la espera de las audiencias que definan su situación judicial.

Denunciar es la mejor vía contra la extorsión:

Tenga en cuenta que si usted es amenazado de manera directa o por terceras personas para cumplir con el pago de exigencias económicas: ¡NO PAGUE, DENUNCIE! No acceda a las peticiones sin una asesoría, el pago de extorsión fortalece la cadena criminal de los delincuentes.

“En Cartagena, reiteramos nuestro llamado a denunciar a través de la línea gratuita 165, donde siempre encontrará un funcionario las 24 horas que atenderá su requerimiento y le brindará la información oportuna y lo ayudará a no caer en estas redes criminales”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.