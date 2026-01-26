Bus de Coomotor se incendió cerca al peaje norte de Neiva, pasajeros resultaron ilesos

Bus de dos pisos de la empresa Coomotor quedó completamente incinerado tras el incendio registrado cerca al peaje norte de Neiva. Foto redes.

Momentos de pánico se registraron en la noche del domingo en el ingreso norte a Neiva, luego de que un bus de dos pisos de la empresa Coomotor se incendiara en inmediaciones del peaje norte, obligando a una evacuación de emergencia.

Según información preliminar, el incendio se habría originado de manera repentina mientras el automotor transitaba por el sector. El conductor logró detener el vehículo y alertar a los pasajeros, quienes evacuaron a tiempo, evitando una tragedia mayor. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.

Sin embargo, las llamas consumieron en su totalidad el equipaje que era transportado en el bus, dejando a varios pasajeros con pérdidas materiales significativas. Al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos y autoridades de tránsito, quienes controlaron la emergencia y aseguraron la zona para prevenir riesgos a otros conductores.

Organismos de socorro atendieron la emergencia y controlaron las llamas en el acceso norte a la capital del Huila. Ampliar

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer las causas del incendio y verificar las condiciones mecánicas del vehículo.