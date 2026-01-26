Bus de Coomotor se incendió cerca al peaje norte de Neiva, pasajeros resultaron ilesos
El vehículo de dos pisos quedó completamente calcinado y las llamas consumieron todo el equipaje, autoridades investigan las causas del incendio.
Momentos de pánico se registraron en la noche del domingo en el ingreso norte a Neiva, luego de que un bus de dos pisos de la empresa Coomotor se incendiara en inmediaciones del peaje norte, obligando a una evacuación de emergencia.
Según información preliminar, el incendio se habría originado de manera repentina mientras el automotor transitaba por el sector. El conductor logró detener el vehículo y alertar a los pasajeros, quienes evacuaron a tiempo, evitando una tragedia mayor. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.
Sin embargo, las llamas consumieron en su totalidad el equipaje que era transportado en el bus, dejando a varios pasajeros con pérdidas materiales significativas. Al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos y autoridades de tránsito, quienes controlaron la emergencia y aseguraron la zona para prevenir riesgos a otros conductores.
Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer las causas del incendio y verificar las condiciones mecánicas del vehículo.