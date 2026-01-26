Bloqueo vial en acceso a planta Kennedy se levanta tras acuerdos entre comunidad y Las Ceibas

Habitantes del sector bloquearon el acceso a la Planta Kennedy para exigir soluciones al deterioro de la malla vial, el diálogo permitió levantar la protesta.

Un bloqueo vial protagonizado por residentes del sector de acceso a la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Kennedy, en la comuna 5 de Neiva, fue levantado tras una mesa de diálogo entre la comunidad y Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, que permitió alcanzar acuerdos para buscar soluciones al deterioro de la malla vial en la zona.

La manifestación se originó por el tránsito constante de vehículos de carga pesada durante varios años, situación que, según los habitantes, ha afectado gravemente la movilidad y la calidad de vida del sector. Ante la protesta, directivos y funcionarios de Las Ceibas EPN se desplazaron hasta el lugar para escuchar a los manifestantes y atender la situación de manera inmediata.

Como resultado del acercamiento, se acordó la creación de una mesa técnica interinstitucional que contará con la participación de la Secretaría de Infraestructura, el equipo técnico de Las Ceibas EPN y el área de atención a comunidades. La primera reunión fue programada para los próximos días.

El objetivo principal de esta mesa será realizar un diagnóstico del estado de la calzada y definir las intervenciones necesarias para su recuperación, priorizando el bienestar de la comunidad y una solución estructural al problema vial.

Pese a las dificultades de movilidad durante la jornada, Las Ceibas EPN confirmó que la operación de la Planta Kennedy no se vio afectada y que el suministro de agua potable para los usuarios que dependen de este sistema se mantuvo con total normalidad.