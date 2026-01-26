Autoridades trabajan en la adquisición de inhibidores de drones para el Catatumbo

Cúcuta

El Ejército Nacional ha trazado nuevas misiones para tratar de frenar el uso de drones por parte de las guerrillas como el Ejercito de Liberación Nacional ELN y las disidencias armadas del frente 33 farc y que han agudizado el orden público en la región del Catatumbo en Norte de Santander.

Altos mandos han advertido que esta acción será prioridad en los departamentos afectados por el uso de esos elementos que han cobrado la vida de civiles y han dejado un centenar de heridos.

Se estima que a través de este mecanismo se han registrado más de 385 ataques en varias regiones del país, en Norte de Santander se estima que han sido más de cien ataques.

El comandante de esa institución en su momento general Royer Gómez dijo a los medios de comunicación “nosotros ya hemos dispuesto de nuestra capacidad para producir nuestros propios inhibidores. Empezamos a priorizar unidades especiales en Cauca y Catatumbo”.

En esta zona del país los hechos más violentos con el uso de drones se han presentado en los municipios de Tibú, Teorama, Hacarí, San Calixto y Convención.