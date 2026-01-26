Aprovechamiento forestal, el trámite ambiental más solicitado en el Huila

El aprovechamiento forestal lideró las solicitudes de trámites ambientales ante la CAM durante el 2025 en el Huila.

Durante el año 2025, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) recibió cerca de 1.500 solicitudes de trámites y permisos ambientales en el Huila, evidenciando un mayor interés de la ciudadanía por adelantar estos procesos de manera legal y formal.

De acuerdo con el balance entregado por la entidad, el permiso de aprovechamiento forestal se consolidó como el trámite ambiental más solicitado en el departamento, con 809 solicitudes, seguido por la concesión de aguas superficiales, que registró 552 trámites. Otros procesos demandados fueron los salvoconductos para movilización de madera y, en menor proporción, permisos de aguas subterráneas, emisiones atmosféricas y vertimientos.

Según la CAM, el mayor número de solicitudes de aprovechamiento forestal se concentró en el norte del Huila, con 296 trámites, seguido del sur, con 261 solicitudes, el centro del departamento con 152, y el occidente, con 99 permisos. Este trámite permite el uso controlado de árboles bajo criterios técnicos y ambientales establecidos en la normatividad vigente.

La autoridad ambiental explicó que el tipo de aprovechamiento más solicitado corresponde al menor a 10 metros cúbicos para uso doméstico, destinado principalmente a cercas vivas, construcciones rurales y leña. Le siguen los permisos para árboles aislados que representan riesgo para personas o infraestructura, y el aprovechamiento forestal único, autorizado cuando existe un cambio de uso del suelo avalado por los planes de ordenamiento territorial.

Desde la CAM destacaron que estas cifras reflejan una mayor confianza de la ciudadanía en la institucionalidad y un avance en el control efectivo del uso responsable de los recursos naturales. La entidad recordó que todos los trámites ambientales pueden realizarse de manera virtual a través de su página web oficial.