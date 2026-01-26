ANIMAFICCI revela los 10 proyectos seleccionados para su Clínica de Animación en el FICCI 65

ANIMAFICCI da a conocer los proyectos seleccionados para participar en la Clínica de Proyectos de Animación, un espacio formativo y de fortalecimiento creativo que hace parte de la programación de industria del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias – FICCI, en su edición número 65 que se llevará a cabo del 14 al 19 de abril.

En total, diez propuestas de animación provenientes de estudiantes y/o recién egresados de universidades y escuelas o procesos de formación informal de distintas regiones del país fueron seleccionadas por su calidad narrativa, potencia visual y proyección artística.

Los proyectos seleccionados para la Clínica de Proyectos de ANIMAFICCI son:

 500 kg de dinamita, de Daniela Alejandra Bohórquez Fajardo – Universidad

Jorge Tadeo Lozano (Bogotá D.C.)

 Corazón de paja, de Ana Milena Linares Zambrano – Universidad Jorge Tadeo Lozano (Nariño)

 Cuando la puerta se abre, de Dana Sofía Carvajal Sinisterra – Universidad Autónoma de Occidente (Valle del Cauca)

 Día 5, de María José Gutiérrez Poveda – Universidad Jorge Tadeo Lozano (Bogotá D.C.)

 Guarda rocío, de Sofía Uzcátegui – Universidad Autónoma de Santander (Santander) (Proyecto ganador de la beca por componente territorial)

 Melodía para explotar cabezas, de Simón Matallana Nossa – Universidad Nacional de Colombia (Bogotá D.C.)

 Niñ@ del espejo, de Nicolás Robles Colorado – Universidad Agustiniana (Bogotá D.C.)

 Ojos en blanco, de Sara Rodríguez – SENA (Bolívar)

En los próximos días, ANIMAFICCI anunciará cuál de estos proyectos será el ganador de la Residencia en la Casa del Autor, en Zapopan, Jalisco (México), una oportunidad de creación y acompañamiento internacional que se desarrolla gracias al intercambio con el Gobierno de Zapopan.

Adicionalmente, harán parte de la Clínica de Animación de ANIMAFICCI los siguientes proyectos invitados:

 Provecho Ratificación, de Hugo Herrera y Eduardo Valdivia, proyecto invitado desde México por Travesía Animada, como parte del intercambio con la Casa del Autor en Zapopan, Jalisco.

 Aluna, el último Umbral, de Alejandra Urbina, proyecto ganador de pase directo desde el Festival ANIBIA.

De manera especial, y por su alta calidad artística y potencial de coproducción, ANIMAFICCI extiende una invitación especial al proyecto Conversaciones con mi casa, de Lina Marcela Pérez Manchego, para compartir su experiencia dentro de la Clínica y participar en los distintos espacios de negocios y conversaciones de la Industria del 65 FICCI.

La Clínica de Proyectos de ANIMAFICCI se realiza con el apoyo y articulación de aliados estratégicos como Olvidena, la Casa del Autor, el Gobierno de Zapopan, Comfama, El Pauer, CEPER y la Universidad de los Andes, reafirmando el compromiso conjunto con el desarrollo, la formación y la internacionalización del talento emergente en animación.

ANIMAFICCI continúa consolidándose como una plataforma clave para el impulso de nuevas voces y narrativas animadas, fortaleciendo el ecosistema.