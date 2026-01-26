Alcaldía de Cartagena, IPCC y FICCI exaltan vida y obra de Salvo Basile

La Alcaldía Mayor de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura –IPCC-lamentaron el fallecimiento de Salvatore “Salvo” Basile, uno de los más prestantes hijos adoptivos de la ciudad, al tiempo que exaltaron sus grandes aportes a la proyección como destino cinematográfico.

Desde su arribo a Cartagena en 1.968, como asistente de dirección del cineasta italiano Gillo Pontecorvo para el rodaje de la película Quemada (1969), protagonizada por Marlon Brando, Basile se enamoró de la ciudad y se quedó en ella convirtiéndose en su férreo defensor e impulsando iniciativas culturales, empresariales y sociales, que le merecieron el respeto y el cariño de la comunidad cartagenera.

Por tal razón, la muerte del “italiano más cartagenero de todos los tiempos”, deja un profundo vacío entre sus familiares, sus amigos, los integrantes del Festival Internacional de Cine de Cartagena al que estuvo dedicado con pasión por varios años, en el gremio de cine de la ciudad y en distintos sectores artísticos del país quienes conocieron su vida y obra. En consecuencia, la Administración Distrital a través del IPCC, coordina con la dirección del FICCI, la realización de un sentido tributo, que tendrá lugar en el marco de la versión No. 65 del certamen, independientemente de los honores que serán rendidos durante sus exequias.

“Salvo fue un hombre grande, no solamente por su estatura e imponente voz, sino por la pasión con la que asumía todas sus causas, incluyendo la defensa de Cartagena, de su patrimonio, de su cultura y el impulso al desarrollo de todo lo relacionado con el arte cinematográfico, desde diferentes roles que desempeñó como productor, actor, presidente de la Junta Directiva del FICCI, y promotor de la ciudad como escenario para el rodaje de grandes producciones, entre otros. Su muerte deja un profundo vacío en los cartageneros, pero también nos queda un gran legado que protegeremos”, dijo el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz.

Margarita Díaz, actual directora del FICCI, sostuvo que “no es posible hablar sobre cine en Cartagena, sin mencionar a Salvo Basile, no solamente por traer a la ciudad importantes producciones y a grandes figuras del séptimo arte, sino también por promover la democratización del cine, con proyecciones en los barrios populares, en los municipios del departamento de Bolívar, y el impulso a la iniciativa del cine gratis durante el Festival”.

“En momentos en que Cartagena vive un buen momento para la consolidación de las artes audiovisuales, como un proceso integral de su desarrollo cultural, paralelo a la llegada de nuevas producciones nacionales e internacionales, es justo reconocer la importancia del papel cumplido por Salvo Basile en el sector. A él debemos inmensa gratitud, respeto y admiración. Honraremos su memoria y su trabajó por el desarrollo cultural de nuestra ciudad. Salvo también soñó con el desarrollo cinematográfico en Cartagena, verla convertida en un destino audiovisual por excelencia y que existiera la Comisión Fílmica de Cartagena, que hoy se materializa”, dijo por su parte Lucy Espinosa Díaz, directora general del IPCC. La funcionaria confirmó que en coordinación con la familia del finado y el FICCI, la Alcaldía Mayor de Cartagena y el IPCC, se trabaja desde ya en la preparación de un homenaje especial a su memoria.

Salvo Basile nació en Foggia, Italia en 1942; además de artista y n gestor cultural comprometido con el desarrollo social, lideró y acompañó procesos de formación audiovisual con jóvenes de comunidades vulnerables, promoviendo el cine como herramienta pedagógica, de pensamiento crítico y de transformación social. La información sobre sus exequias y detalles de los reconocimientos y tributos que le serán brindados, se darán a conocer oportunamente previa coordinación con su familia y la dirección del FICCI.