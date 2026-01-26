Acevedo y Rivera contarán con nuevos sistemas de acueducto para más de 1.300 familias

Proyectos de acueducto en Acevedo y Rivera beneficiarán a más de 1.300 familias con acceso a agua potable.

Más de 1.380 familias de los municipios de Acevedo y Rivera se beneficiarán con la construcción de nuevos sistemas de acueducto, proyectos que buscan mejorar el acceso al agua potable y las condiciones de saneamiento básico en estas poblaciones del sur y centro del departamento del Huila.

En Acevedo, la obra se ejecutará en el centro poblado de San Adolfo, donde por décadas la comunidad esperó una solución definitiva al abastecimiento de agua. Para este proyecto, la inversión supera los $4.300 millones, recursos destinados a garantizar un servicio continuo y de calidad para los habitantes del sector.

Entre tanto, en el municipio de Rivera, el acueducto del centro poblado Lisboa permitirá a la comunidad contar con agua potable en óptimas condiciones. La inversión para esta obra supera los $3.366 millones, impactando de manera positiva la calidad de vida de las familias beneficiadas.

Adicionalmente, en Rivera se adelanta la construcción de una nueva bocatoma, luego de que la infraestructura anterior resultara afectada por la ola invernal. Esta obra complementaria cuenta con una inversión superior a los $2.110 millones y permitirá solucionar de forma definitiva los problemas en la captación del acueducto municipal.

Las obras son ejecutadas por la Gobernación del Huila a través de Aguas del Huila, como parte de la estrategia departamental para fortalecer la cobertura y calidad de los servicios públicos esenciales en las zonas urbanas y rurales.