Abren convocatoria del Premio a la Virtud de la Mujer Neivana 2026

Convocatoria del Premio a la Virtud de la Mujer Neivana 2026 reconoce el liderazgo y compromiso social de mujeres que transforman la ciudad.

La Alcaldía de Neiva abrió oficialmente la convocatoria del Premio a la Virtud de la Mujer Neivana 2026, un reconocimiento que exalta el liderazgo, la vocación social y el compromiso comunitario de mujeres que, a través de su trabajo, generan transformaciones positivas en la ciudad.

La secretaria de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social, Clara Eugenia Peña, informó que el proceso de inscripción estará habilitado desde el 14 de enero hasta el 13 de febrero de 2026, e invitó a postular a mujeres lideresas o con destacada labor social, cultural, educativa y comunitaria, que hayan aportado voluntariamente al desarrollo de Neiva.

El premio está dirigido a mujeres de cualquier edad y condición socioeconómica, residentes en el municipio, que se hayan destacado por la promoción de la convivencia, la equidad, la defensa de los derechos humanos y el mejoramiento de la calidad de vida, tanto en zonas urbanas como rurales, desde una perspectiva de género.

Entre los requisitos se encuentra no pertenecer al Consejo Comunitario de Mujeres, no ser funcionaria pública ni haber sido finalista en versiones anteriores. Las postulaciones deberán presentarse de manera física en la Casa Empoderadora de la Mujer Neivana, en el Parque de los Niños, con la documentación exigida y el formulario disponible en línea.

Las mujeres que ocupen los tres primeros lugares recibirán incentivos económicos: 10 salarios mínimos para el primer lugar y 3 salarios mínimos para el segundo y tercer puesto. El alcalde Germán Casagua Bonilla y la gestora social María Juliana Parra reiteraron el llamado a la ciudadanía para visibilizar y reconocer el liderazgo femenino que transforma a Neiva.