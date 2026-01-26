A la cárcel dos hombres capturados con cocaína oculta en un carro en El Carmen de Bolívar

Por petición de un fiscal del municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar), un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Gustavo Adolfo Herrera Gómez y Jean Carlos Murillo Herrera, quienes fueron imputados con los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y falsedad marcaria. Cargos que ninguno aceptó.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los hechos que involucrarían a estas dos personas se registraron el pasado 21 de enero en la carretera que de El Carmen de Bolívar conduce a Sincelejo (Sucre). Durante acciones de registro y control rutinarias, la Policía Nacional requirió el vehículo en el que se transportaban para una revisión.

En estos encontraron dos compartimentos ocultos que tenían nueve paquetes de cocaína cuyo valor preliminar fue calculado en aproximadamente 72 millones de pesos. De la misma manera, se determinó que la placa del carro no era auténtica.