21 capturas y un menor aprehendido dejó el fin de semana en Neiva

Operativos de control y prevención adelantados por la Policía Metropolitana de Neiva durante el fin de semana.

La Policía Nacional reportó un balance positivo de seguridad durante el fin de semana en Neiva, donde 21 personas fueron capturadas y un menor de edad aprehendido por la comisión de diferentes delitos, entre ellos homicidio, porte ilegal de armas de fuego, violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes, hurto en sus distintas modalidades, lesiones personales y explotación ilícita de yacimientos mineros.

De acuerdo con las autoridades, los resultados son producto de la planeación constante del servicio policial y de los operativos de control desarrollados en distintos sectores de la capital huilense, con el apoyo de la comunidad.

Durante los procedimientos también se logró la incautación de 37 kilogramos de productos cárnicos en el corregimiento de El Caguán, así como 3,19 metros cúbicos de madera tipo tabla, en acciones orientadas a contrarrestar el tráfico ilegal de la biodiversidad. Además, fueron recuperadas cuatro motocicletas, que ya fueron entregadas a sus propietarios.

En materia de atención ciudadana, la línea de emergencias 123 recibió 3.734 llamadas, de las cuales 153 estuvieron relacionadas con alteraciones del orden público, 113 por riñas, 93 solicitudes de patrullaje y 29 casos de violencia intrafamiliar.

Finalmente, en aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se impusieron 82 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, principalmente por porte de armas cortopunzantes, consumo y comercialización de sustancias psicoactivas y el uso de celulares reportados como hurtados. El coronel Héctor Jairo Betancourt Rojas, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, reiteró el llamado a la ciudadanía a seguir denunciando oportunamente a través de la línea 123.