Violento homicidio en Cartagena: joven fue agredido por varios sujetos con arma blanca

De acuerdo con el informe de la Policía Metropolitana de Cartagena, el hecho ocurrió en la calle 10 de Mayo del barrio La Candelaria a la 1:40 a.m. de este domingo. La víctima fue identificada como Dairo Miguel Rodríguez, de 24 años, oriundo de Cartagena y dedicado a diversas labores.

Según testimonios de los vecinos, varios sujetos, en un acto de intolerancia, atacaron brutalmente a la víctima con un arma blanca. Fue trasladado a un Centro de Atención Primaria, donde llegó sin signos vitales.

Al parecer, el joven celebraba su cumpleaños en compañía de varios compañeros. En un momento, mientras conversaba con una amiga, un grupo de hombres se acercó y le sustrajo el celular a la mujer, lo que llevó a Dairo a intentar defenderla.

La familia de la víctima exige justicia a las autoridades y pide la pronta captura de los responsables de este acto, que ha generado gran consternación en la comunidad.

Por su parte, la inspección técnica del cadáver fue realizada por la Seccional de Investigación Criminal.