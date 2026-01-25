Universidad de Cartagena entre las mejores, en calidad de investigación en Medicina en Colombia

Por tercer año consecutivo, la Universidad de Cartagena ha sido reconocida por el Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026, uno de los sistemas de clasificación universitaria más prestigiosos y confiables a nivel mundial.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este ranking evalúa el desempeño de las instituciones de educación superior en 11 áreas disciplinares, entre las que se destacan Artes y Humanidades, Ingeniería, Ciencias Sociales, Derecho, Educación y, de manera especial, Medicina y Ciencias de la Salud, área en la que la Universidad de Cartagena ha alcanzado resultados sobresalientes.

En esta disciplina, la institución se ubica en el rango 601–800 a nivel mundial, ocupa el tercer puesto a nivel nacional y se posiciona en el primer lugar en Colombia en calidad de la investigación, ratificando su liderazgo científico y académico en el sector salud.

La metodología del Times Higher Education se fundamenta en 18 indicadores de desempeño, organizados en cinco pilares: enseñanza, entorno de investigación, calidad de la investigación, vinculación con la industria y proyección internacional. Estos criterios permiten una evaluación integral, ajustada a las particularidades de cada disciplina y a las prácticas académicas propias de cada campo del conocimiento.

Actualmente, la Universidad de Cartagena cuenta con 208 docentes de planta y 60 docentes de cátedra, investigadores categorizados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias), 12 programas de doctorado, 7 institutos de investigación, 124 grupos de investigación reconocidos, 205 semilleros activos y más de 475 publicaciones científicas indexadas en Scopus durante 2025.

Este reconocimiento internacional reafirma el compromiso institucional de la Universidad de Cartagena con la excelencia académica, la investigación de alto impacto y la formación de profesionales que contribuyen al desarrollo científico, social y humano del país y del mundo