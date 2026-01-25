Tres personas son capturadas por explotación ilícita de recursos naturales en Manizales

Manizales

Tres personas capturadas y maquinaria incautada dejo intervención ambiental realizada en el kilómetro 41, en el marco de la operación San Roque, la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana de Manizales, en articulación con la Secretaría de Medio Ambiente, adelantó una intervención operativa en un punto de extracción ilegal de material de arrastre, ubicado en la vereda kilómetro 41 del municipio de Manizales

El procedimiento se desarrolló aproximadamente las 13:00 horas, donde las autoridades evidenciaron la explotación de recursos naturales sin contar con los permisos, licencias ambientales o autorizaciones exigidas por la normatividad vigente.

“Ante esta situación, se procedió a la aplicación de las medidas legales correspondientes. Resultados operativos: 03 personas capturadas 02 motores incautados 03 motobombas incautadas Gracias a esta acción, se logra mitigar de manera significativa la comisión de delitos ambientales en sus diferentes modalidades dentro del municipio de Manizales", coronel Dave Anderson Figueroa, comandante de la Policía Metropolitana

Según las autoridades se pudo neutralizar el actuar criminal que generaba una renta mensual aproximada de $40.000.000 de pesos, producto de la extracción y comercialización ilegal de material de arrastre en la ciudad de Manizales, afectando gravemente los ecosistemas y el equilibrio ambiental de la región.