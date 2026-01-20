Presidente de Emiratos Árabes Unidos aceptó incorporarse a Junta de Paz de Trump para Gaza

El presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed, aceptó formar parte de la Junta de Paz de Gaza impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y dijo que contribuirá “activamente” a ella, informó este martes el Ministerio de Exteriores emiratí.

El ministro de Exteriores de EAU, Abdalá bin Zayed, enfatizó en un comunicado que la decisión de su país “refleja la importancia de implementar plenamente el plan de paz de 20 puntos del presidente Donald Trump para Gaza, crucial para la realización de los derechos legítimos del pueblo palestino”.

Indicó que confía en el liderazgo de Trump y “su compromiso con la paz mundial”.

Igualmente, reafirmó la disposición de Emiratos “a contribuir activamente a la misión de la Junta de Paz, promoviendo una mayor cooperación, estabilidad y prosperidad para todos”.

Emiratos mantiene relaciones diplomáticas con Israel desde 2020 gracias a los Acuerdos de Abraham, impulsados por el primer mandato de Trump.

La Junta de Paz de Gaza es una iniciativa promovida por la Casa Blanca para supervisar la aplicación del plan de 20 puntos de Trump con el objetivo declarado de poner fin a la guerra entre Israel y el grupo palestino Hamás.

Según Washington, el órgano cuenta con el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque la propuesta ha suscitado recelos en algunos países por el riesgo de que se convierta en un mecanismo paralelo al sistema multilateral de Naciones Unidas.

En los últimos días, varios Estados han ido confirmando si aceptan o rechazan la invitación: por ejemplo, Israel ha reconocido haberla recibido, mientras que Marruecos anunció su adhesión como miembro fundador.

La Casa Blanca ha señalado que la Junta estará presidida por el propio Trump y contará con una junta ejecutiva integrada por figuras de su entorno político y empresarial.