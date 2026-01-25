Más de 10 mil personas asistieron al primer día del Festival del Frito Cartagenero

Cartagena de Indias celebra la edición número 42 del Festival del Frito Cartagenero, una de las manifestaciones culturales y gastronómicas más representativas de la ciudad, que continúa consolidándose como un espacio de encuentro para la familia, la tradición y la identidad cartagenera.

Los asistentes al festival coinciden en que lo que más valoran de esta celebración es el sabor auténtico de la cocina tradicional, la herencia cultural que representan las matronas y la posibilidad de compartir en un ambiente familiar, reconociendo que el Festival del Frito trasciende lo gastronómico y se convierte en un símbolo vivo de la memoria colectiva de la ciudad.

La permanencia del festival a lo largo de más de cuatro décadas refleja el trabajo articulado del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y la Alcaldía Mayor de Cartagena por salvaguardar las tradiciones populares.

En esta edición, los ciudadanos también resaltaron la organización del festival, valorando positivamente aspectos como la logística, el orden del espacio y el respaldo institucional brindado a las matronas tradicionales, quienes son las portadoras de este legado cultural.

“El festival refleja identidad cultural y enaltece la cultura cartagenera. Además, es un espacio familiar y bien organizado”, expresó Pablo Emilio Moreno, quien también destacó que “la seguridad es buena: al llegar, las personas son identificadas y revisadas, lo que genera tranquilidad”.

En este 2026, el Festival del Frito incorporó un nuevo punto de lectura, una iniciativa del IPCC pensada para que las familias puedan acercarse junto a sus hijos a los libros y a la narración de historias, promoviendo la lectura como hábito en un entorno cultural y comunitario.

“Me encuentro en este puesto maravilloso que, por primera vez, el Instituto de Patrimonio y Cultura trae para toda la comunidad, propios y visitantes, para decirle al mundo entero: ¡sí a la lectura y no tanto a las pantallas!”. indico Luis Carlos Betancourt, encargado de ese espacio.

Asimismo, resaltó la importancia de integrar la lectura a la tradición gastronómica al afirmar: “Qué bueno que vengamos a disfrutar de una arepa de huevo, pero también a contar historias”.

Este nuevo espacio busca avivar el interés por la lectura desde edades tempranas, integrando la cultura escrita a una celebración tradicional de la ciudad.

Para los asistentes, el Festival del Frito sigue siendo una tradición fundamental para Cartagena. “Es realmente espectacular. Ojalá nunca perdamos esta tradición, porque es de lo más bonito que tiene Cartagena”, expresó Estelis Ríos, visitante del festival.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del IPCC, reiteran su compromiso con el fortalecimiento del Festival del Frito, trabajando de manera conjunta para que este evento continúe siendo un referente cultural, social y familiar para la ciudad.