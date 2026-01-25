Malecón del Mar alcanza el 33% de avance

Los trabajos del Gran Malecón del Mar, uno de los proyectos estratégicos del gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, ya generan 225 empleos directos, consolidándose como un motor de desarrollo económico, inclusión laboral y progreso para cientos de familias cartageneras.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Estas importantes cifras reflejan el impacto real de una obra que no solo cambiará la manera en que la ciudad se conecta con el mar, sino que también dinamiza la economía local a través de la contratación de mano de obra de ciudadanos cartageneros. Del total de empleos generados hasta la fecha, 186 corresponden a hombres y 39 a mujeres, evidenciando una participación activa y diversa en la ejecución de esta megaobra.

De acuerdo con la programación del proyecto y los frentes que entran en operación, en los próximos 10 días se alcanzarán cerca de 300 empleos directos, con el inicio de nuevas actividades relacionadas con redes, obras eléctricas, urbanismo y componentes técnicos especializados.

Malecón sigue avanzando

El Gran Malecón del Mar avanza actualmente con un progreso general cercano al 33 %, con ejecución simultánea en frentes estratégicos de protección costera, urbanismo, estructuras y espacio público.

Uno de los frentes más representativos es el de protección costera del Espolón 8, que ya alcanza un avance del 35 %. Allí se han ingresado más de 6.390 metros cúbicos de material rocoso especializado, fundamentales para la conformación y estabilización del espolón, logrando avanzar hasta la abscisa K0+070 con cota carreteable, fortaleciendo la defensa costera y la seguridad del borde marino.

En el frente Mirador del Sol, se ejecutan trabajos de pilotes, adecuaciones técnicas y retiro de material rocoso, alcanzando un avance del 16 %.

El Tramo I – Playa Azul, que abarca desde el sector Aeropuerto hasta la zona urbana, presenta avances importantes en edificaciones, vigas estructurales y escalinatas. Se destaca la fundida de vigas corona, el desarrollo de chiringuitos y la conformación de rellenos estructurales, con avances que superan el 30 % en algunos subfrentes. En paralelo, en el sector Aeropuerto, el muro de tierra armada alcanza un 42 % de ejecución, con más de 260 paneles instalados y decenas de elementos fundidos en concreto de alta resistencia.

El Gran Malecón del Mar hace parte del Nuevo Corredor Turístico y Cultural de Cartagena, una visión integral que conectará desde La Boquilla hasta el Centro Histórico, integrando sectores como Playa Azul, Marbella o El Cabrero. Se trata de una intervención que no solo recupera espacio público y fortalece la vocación turística de la ciudad, sino que genera empleo, dinamiza la economía popular y eleva la competitividad del Cartagena.