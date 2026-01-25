La CAR pone en cintura a los establecimientos comerciales en Chiquinquirá por contaminación auditiva

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, que tiene jurisdicción el algunos municipios de Boyacá, realizó operativos nocturnos en Chiquinquirá / Foto: Prensa CAR

Chiquinquirá

Debido a las reiteradas denuncias de la comunidad en torno a la contaminación auditiva en Chiquinquirá, la Corporación Autónoma Regional CAR-Cundinamarca, adelantó un operativo de control en el centro de la ciudad.

Para la CAR la contaminación auditiva afecta directamente la salud de las personas, es por esto que los establecimientos deben acatar la norma.

“El ruido también es contaminación y afecta directamente la salud, el descanso y la convivencia. Por eso, atendiendo denuncias ciudadanas, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), a través de su regional Chiquinquirá, realizó un operativo interinstitucional de control de emisiones de ruido en el centro del municipio. Con esas mediciones técnicas nocturnas se evidenció que varios establecimientos superaron los niveles permitidos por la norma, dando lugar a procesos y posibles sanciones”, aseguró Yiber González, director de la CAR, regional Chiquinquirá.

Dicho operativo se desarrolló en articulación con la Policía Nacional, la Inspección de Espacio Público, la Secretaría de Gobierno municipal y la Inspección de Policía de Chiquinquirá. En cuanto al soporte técnico, este estuvo a cargo de expertos del Laboratorio de la CAR, quienes emplearon equipos especializados para garantizar que las mediciones cumplieran con los estándares legales.

“Nuestro compromiso es atender el llamado de la comunidad, realizar el rigor técnico pertinente y avanzar en los procesos administrativos para proteger el derecho a un ambiente sano y a la convivencia pacífica”, agregó González.

Como resultado de la jornada, se realizaron ocho monitoreos dirigidos principalmente a establecimientos tipo discoteca y a un equipo de ordeño, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los límites establecidos en la Resolución 0627 de 2006. De estos, cuatro de ellos superaron los niveles permitidos, dos se ubicaron en el límite máximo, uno arrojó un resultado indeterminado, debido a que el ruido de fondo exterior era superior al generado por la fuente evaluada, y solo un establecimiento cumplió plenamente con la norma.

La autoridad ambiental confirmó que continuará con estos operativos e instó a los comerciantes a regular sus emisiones sonoras, asimismo, invitó a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier actividad que vulnere su bienestar.