Habría Tarifa especial para jóvenes estudiantes en Transcaribe

El alcalde de Cartagena Dumek Turbay anunció que esta semana habrá una buena noticia, con respecto a las peticiones ciudadanas de una tarifa diferencial para jóvenes estudiantes en la ciudad, tras manifestaciones e inconformismo por el aumento del pasaje de Transcaribe establecido en $3.900.

“El costo del pasaje no es una decisión caprichosa del alcalde o de Transcaribe, sino que tiene sustentos en el alza de una serie de costos y elementos macroeconómicos que suben cada año, como es el salario mínimo; y, siempre, quien ha mantenido a flote al sistema ha sido la Alcaldía Mayor con sus aportes. No obstante, siempre he dicho que íbamos a cumplir esa promesa; pero ha sido difícil ante la situación en la que recibimos el sistema: un sistema en ruinas, con un operador que no le cumple a la ciudad; sin embargo, hay decisiones que tenemos que tomar y hay que evaluar todos los escenarios”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Quiero reiterar a la ciudadanía que la tarifa diferencial para estudiantes de Cartagena siempre ha estado en la mesa desde nuestra campaña. Esta semana nos reuniremos con la Secretaría de Hacienda para evaluar el impacto fiscal que tendría la medida y así mirar la posibilidad de que tengamos buenas noticias al respecto en los próximos días. En simultáneo, trabajamos con la Oficina Jurídica y Transcaribe para que lo decidido esté blindado legalmente, con respecto al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte”.

De tal manera que, además de la gran inversión del Distrito para la compra de 72 buses nuevos de alta tecnología, los cuales empiezan a llegar desde mayor, con una inversión cercana a los $102 mil millones y que mejorará en 180° la calidad en el servicio al usuario, el alcalde Dumek Turbay ratificó que el Distrito prepara una inyección financiera para sostener la tarifa diferencial a estudiantes.

“Lo que conversó ayer la gerente de Transcaribe con los representantes de una manifestación, además de explicarle cómo técnicamente se calcula la tarifa, es que esta semana estaremos concertando con ellos para que el miércoles, en una reunión conmigo, se tome una decisión positiva para los jóvenes. Entiendo la protesta, entiendo la angustia de muchos, pero nunca la agresividad, los mensajes de odio y la violencia. Eso nunca será apropiado, pues no ganamos nada con eso

El alcalde de Cartagena expuso que habló con la dirigencia sindical y representantes estudiantiles para ratificar que el objetivo del Distrito es “resolver problemas”. “En este caso, los estudiantes tienen que estar tranquilos porque se viene un ajuste para que paguen una tarifa especial y más baja que el pasaje habitual; y eso va de la mano de más buses, de seguir mejorando las estaciones y de seguir controlando a los operadores para que presten un mejor servicio. Estamos en sintonía en trabajar por lo bueno para Cartagena y no dejaremos solos a los estudiantes de la ciudad”, concluyó